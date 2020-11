Cyber Monday avec le VPN SurfShark à -83% et 3 mois d'abonnement offerts !

Les VPNs ne sont pas uniquement destinés aux ordinateurs, smartphones et tablettes découvrez comment ils peuvent s’adapter à votre Android TV. Et profitez de l'offre exceptionnelle du VPN SurfShark pour ce Cyber Monday !

Les VPN sont connus comme étant des solutions permettant de protéger les données qui transitent sur vos différents appareils, mais leurs fonctionnalités ne s'arrêtent pas là. Ils sont également utilisés pour contourner des restrictions géographiques et offrent, par la même occasion, l’accès à des contenus normalement non disponibles en France. Vous pouvez ainsi débloquer les catalogues étrangers des plateformes de SVOD en un seul clic type Netflix US ! Bien que cette utilisation soit de plus en plus connue sur les smartphones et les ordinateurs, elle est encore très peu utilisée sur les téléviseurs.

Le Cyber Monday est l’occasion idéale pour bénéficier des meilleures offres, et des VPNss comme Surfshark sont à prix cassé. Surfshark est un service reconnu qui propose en ce moment une promotion spéciale Cyber Monday au prix réduit de seulement 1,86 € par mois pour un abonnement de 2 ans, avec en prime 3 mois supplémentaires offerts, soit 83% de réduction par rapport au tarif classique.

SurfShark est actuellement très apprécié pour la majorité des utilisations grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme “Kill Switch” et “Whitelist” sans oublier de nombreuses autres.

Surfshark propose également une connexion simultanée sur un nombre illimité d'appareils ce que vous aurez du mal à trouver chez ses concurrents. Vous aurez accès à plus de 3200 serveurs situés dans 65 pays. De plus, Surfshark prend en charge une couverture multiplateforme avec Windows, macOS, Linux, Android, FireTV, Apple TV, Android TV et iOS, mais aussi Chrome, Firefox ainsi que les consoles de jeux PlayStation et Xbox. De plus, vous avez la possibilité de vous faire rembourser pendant 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du service, idéal pour le tester sans risques.

Découvrez sans attendre les offres Cyber Monday de Surfshark à partir de 1,86 € par mois.