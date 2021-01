L'édition spéciale Mario rouge et bleu de la Switch disponible à 309 € pour son lancement mondial

Nintendo avait annoncé il y a quelques semaines le lancement d'un nouveau modèle de sa console de jeu Switch visant à célébrer le 35e anniversaire de Super Mario.

Au menu, un habillage bleu et rouge (non-néon), le cadre de la console étant rouge, tout comme les joycons gauche et droite pour une console totalement rouge. Seuls les adaptateurs sont bleus, tant les supports que la manette classique.

Le dock HDMI sera également rouge, les dragonnes jaunes et rouges et le pack sera accompagné d'une pochette de transport rouge et bleu avec quelques logos issus de la franchise.

La disponibilité est annoncée au 12 février pour son lancement mondial.

Pour le moment Cdiscount la propose en précommande à 319,99 € mais le meilleur prix est du côté de Boulanger à 309,99 € avec une livraison à partir du 13 février chez vous.