Switch : Nintendo dévoile les chiffres des ventes de 2021-2022

Nintendo affiche toujours des ventes record pour sa console hybride, la Switch. La console continue de s'écouler chaque année depuis sa sortie à un rythme particulièrement soutenu.

Une question trotte désormais dans la tête de chacun : la Switch va-t-elle dépasser les ventes de la PS2 et de la Nintendo DS pour établir un nouveau record ?

En 5 années, la Switch a dépassé le cap des 100 millions de consoles vendues à travers le monde, toute déclinaison de console confondue. On sait que Nintendo a affirmé que la console était au milieu de son cycle de vie, et donc qu'elle devrait à nouveau être supportée pendant au moins 5 ans, même si une nouvelle génération de console pourrait arriver sur le marché d'ici 2 ans ou plus.

Les PS2 et Nintendo DS se sont écoulées à plus de 154 millions d'exemplaires. Nintendo a récemment publié ses chiffres pour l'année fiscale 2021-2022 et a annoncé que la Switch s'était écoulée à 23,06 millions d'unités, c'est 3 millions de plus que l'objectif que s'était fixée la marque.

Ainsi, le total de Switch vendue à travers le monde depuis son lancement est désormais de 107,65 millions d'unités. En considérant que la Switch s'écoule au rythme de 20 à 30 millions de consoles par année, la console pourrait établir un nouveau record d'ici 2 ans. La Switch est déjà la 5e console de jeux la plus vendue de l'histoire.