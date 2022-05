Switch : Nintendo vise 20 millions de ventes cette année

La Switch de Nintendo entre dans sa 6e année d'exploitation et pourtant la console n'a semble-t-il, pas pris une ride. On sait d'après les précédents rapports que la Switch continue de se vendre à un rythme soutenu. Et même si les ventes ralentissent, les chiffres restent particulièrement spectaculaires.

Ainsi, sur l'année 2020-2021, Nintendo a écoulé plus de 28,8 millions de consoles, un record pour le secteur et la marque puisque les ventes ont été dopées par les différentes phases de confinement mondial suite à la crise sanitaire.

Selon des sources internes à Nintendo, la marque envisagerait cette année d'écouler pas moins de 20 millions de consoles. Un chiffre à la baisse qui s'explique par l'ancienneté de la console qui entame tout de même sa sixième année, mais également par la pénurie de semi-conducteurs ainsi que la reprise épidémique en Chine.

D'ici 2023 si Nintendo remplit ses objectifs, la marque pourra se targuer d'avoir écoulé 128 millions de Switch. Reste à savoir combien d'années la Switch pourra encore durer et se maintenir sur ces volumes de vente.