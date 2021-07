Switch OLED : quand un cadre agacé de Nintendo recommande de rester à la Switch Classique

La Switch OLED à peine annoncée, nombre de joueurs ont fustigé Nintendo pour proposer une évolution à minima de la console, qui peine pourtant déjà à accueillir les jeux Premium du moment.

Rappelons que la Switch OLED ne proposera qu'une évolution limitée : son écran passera de 6,2 pouces à 7 pouces et adoptera la technologie OLED pour des rendus plus lumineux en extérieur. La patte arrière a été corrigée pour offrir une meilleure stabilité, et son dock disposera d'un connecteur Ethernet. Par ailleurs sa capacité de stockage évolue de 32 à 64 Go.

Nope. Not what’s for. Stick with the current one if you’re not digging the screen. — JC Rodrigo (@JCRodrigo_) July 6, 2021

Du côté des joueurs, on s'attendait à bien mieux, notamment au niveau des performances de la machine, du coup l'annonce de Nintendo est difficilement comprise par certains qui espèrent encore quelques surprises dans la fiche technique.

Sur les réseaux sociaux, Nintendo est ainsi interpellée sur les nouveautés de sa console, les utilisateurs partageant également leur déception. Au rayon des questions les plus posées : la Switch OLED sera-t-elle compatible 4K ?

En réponse, Nintendo a parfois répondu un peu sèchement, agacé du manque d'enthousiasme des joueurs... Interpellé sur la capacité de la Switch OLED à se montrer plus fluide et performante, JC Rodrigo a ainsi partagé "Non. Ce n'est pas l'objectif. Restez sur la Switch classique si l'écran ne vous plait pas".

La remarque a attisé un peu plus la colère des joueurs, qui voient dans la Switch OLED surtout l'occasion pour Nintendo de relancer des ventes sans véritablement changer sa machine... Il est également pointé du doigt le prix de la console proposée à 349$, soit 50$ de plus qu'une Xbox Series S et à peine 50$ de moins qu'une PS5 édition digitale... Un positionnement que Nintendo pourrait avoir du mal à justifier et qui pourrait poser problème...