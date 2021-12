Switch OLED : le dock avec prise Ethernet en vente séparée

La Switch OLED n'a pas brillé par son lot de nouveautés : outre son écran plus grand exploitant la technologie OLED, la console propose 2 changements principaux. On peut ainsi noter l'augmentation de la mémoire à 64 Go et un nouveau dock TV qui propose une prise Ethernet.

Une option que certains joueurs apprécieraient de retrouver sur leur Switch standard puisque la connexion Ethernet offre une stabilité à toute épreuve comparée au WiFi souvent bien plus aléatoire.

Nintendo pense aujourd'hui à celles et ceux qui souhaiteraient changer de dock sans avoir à acheter une Switch OLED, et propose désormais le dock Ethernet à la vente séparée. Malheureusement il faudra casser sa tirelire pour se l'offrir puisque l'accessoire est proposé à 69,99€ et décliné en noir ou en blanc. Par ailleurs, le dock est vendu nu, sans câble HDMI ni même adaptateur secteur.