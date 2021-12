Switch OLED : il laisse l'écran sur la même image pendant 11 semaines pour tester le burn in

Les écrans OLED affichent beaucoup d'avantages sur les écrans LCD mais ils souffrent également plus facilement du burn in. Alors avec la sortie de la Switch OLED, la question s'est posée de savoir combien de temps l'écran pourrait tenir sans commencer à souffrir.

La sortie de la Switch OLED a été partiellement critiquée par certains joueurs. Si tous s'accordent à dire qu'un écran OLED est bien plus lumineux et adapté à une console portable pour jouer dans les environnements clairs, notamment au soleil, la question du burn in se pose toutefois.

On a ainsi déjà pu voir le phénomène créer un vent de polémique chez certains fabricants de smartphones avec un burn in qui arrivait très (trop) tôt. Rappelons que le phénomène consiste à ce que des pixels soient définitivement marqués, brulés, suite à l'affichage prolongé d'une même image. Cela intervient plus souvent sur les icones fixes des appareils, au niveau des menus qui ne changent jamais. Pour contrer le phénomène, les fabricants de smartphones on trouvé une technique : décaler régulièrement les interfaces d'un pixel, ou plus largement opter pour l'économiseur d'écran.

Un Youtubeur a décidé de voir combien de temps il faudrait à sa nouvelle Switch OLED pour que son écran finisse par souffrir du burn-in. Il l'a ainsi laissée allumée pendant 11 semaines sans interruption, l'écran affichant la même image.

Wull Den a choisi de laisser sa console afficher une image statique de Zelda : Breath of The Wild. Au total, l'expérience a duré 1800 heures avec une luminosité d'écran poussée au maximum.

Le résultat est plutôt positif : après 11 semaines le phénomène apparait de façon à peine perceptible. Aucune marque fantôme visible à déplorer, simplement quelques effets de changements de teinte dans certaines images avec du bleu qui tire à peine vers le vert.

Il n'y a donc pas à s'inquiéter du burn-in sur Switch, d'ailleurs le youtubeur a déjà annoncé qu'il allait poursuivre l'expérience.