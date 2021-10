Switch OLED : pensez à protéger votre écran !

La Switch OLED est passée entre les mains du YouTubeur JerryRigEverything et nous livre ainsi quelques surprises.

La chaine YouTube JerryRigEverything ne s'est pas fait que des amis depuis son lancement. Le concept est simple : prendre le dernier article high tech sorti sur le marché et lui faire passer un ensemble de tests systématiquement dévastateurs.

La Switch OLED est la dernière à être passée sur la chaine et sur le banc de torture, avec quelques bonnes et mauvaises surprises concernant l'écran notamment.

La machine de Nintendo affiche un écran OLED de 7 pouces qui ne se montre pas particulièrement résistant. L'écran est ainsi protégé par un film assez fin qui ne doit pas être retiré par les utilisateurs, mais qui se veut particulièrement fragile.

Habitué à tester la capacité des smartphones à résister à des rayures avec des pointes de différents indices de dureté allant de 1 à 10, Jerry a noté des marques à partie du 3e outil et des rayures dévastatrices à partir de 5. Certains smartphones supportent bien plus ce type de tests et arrivent à monter jusqu'à 7 ou 8.

Il faut dire que dans le cas de la Switch, l'écran est recouvert d'un film plastique, on est donc loin des écrans gorilla Glass des smartphones... La leçon à en tirer : protégez votre écran avec un film supplémentaire, voire une plaque de verre trempé.