Switch : on peut désormais ranger ses jeux dans des dossiers

C'est une bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo Switch : il est désormais possible de gérer des dossiers et ainsi de mieux organiser ses jeux au sein de la console.

La Switch de Nintendo a récemment profité d'une mise à jour qui apporte enfin la gestion des jeux dans différents dossiers.

Après 5 années d'exploitation, il était temps pour Nintendo de mettre en place un système de fichiers personnalisable permettant ainsi aux joueurs de faire un peu de ménage et de mieux organiser leurs jeux.

Il faut dire qu'au fil des années, certains joueurs ont accumulé pas mal de titres et applications sur la console et que la lourdeur de l'interface traditionnelle commençait à se faire sentir.

La mise à jour 14.0 de la Nintendo Switch corrige ainsi le tir, mais il faudra disposer d'au moins 12 logiciels pour activer la fonctionnalité et voir un menu "tous les logiciels " apparaitre en haut à droite de l'écran.

Une fonction groupe permet ainsi de créer des dossiers et de regrouper certaines applications ou jeux. On peut ainsi organiser ses applications et donner des noms aux groupes créés. Il devient ainsi plus simple d'accéder aux titres et de gérer de grandes ludothèques.

Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 100 groupes et intégrer jusqu'à 200 jeux par groupe. Personne ne devrait toutefois atteindre ces limites compte tenu de l'espace de stockage limité de la console.

En marge de l'arrivée des dossiers, la mise à jour 14.0 intègre également des correctifs au niveau du contrôle de volume des casques en Bluetooth ou de la console avec le support du profil AVRCP. La limite maximale de volume a également été augmentée.