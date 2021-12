Switch Online : Banjo-Kazooie débarque sur l'émulateur N64

Le lancement du Nintendo Switch Online + Pack additionnel a fait beaucoup de bruit : en marge d'un prix jugé prohibitif pour du recyclage de jeux retro, les problèmes de performances se sont accumulés du côté du service...

En route pour la Montagne Perchée ! Banjo-Kazooie rejoint le catalogue de classiques Nintendo 64 réservé aux abonnés #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel en janvier ! pic.twitter.com/LCUX4hfIKe — Nintendo France (@NintendoFrance) December 10, 2021

Néanmoins, Nintendo continue à corriger le tir et à offrir plus de stabilité à l'émulation Nintendo 64 sur sa console hybride, mais aussi à proposer, comme promis, de nouveaux titres qui viennent s'ajouter sans surcout au catalogue déjà disponible.

C'est ainsi qu'après Paper Mario, c'est au tour d'un autre monument de la N64 de s'inviter sur Switch : Banjo-Kazooie. Le titre sera intégré au service dans le courant du mois de janvier 2022.

L'arrivée du titre sur Switch est loin d'être anecdotique puisqu'il nous renvoie quelques années en arrière et un contexte d'opposition entre Nintendo et Microsoft. Microsoft, vexé de ne pas être parvenu à racheter Nintendo avait fait le choix de racheter le studio Rare qui proposait parmi les meilleures exclusivités sur les plateformes du japonais. Depuis, Nintendo et Microsoft se sont réconciliés et la marque japonaise a obtenu les droits pour proposer à nouveau les anciens titres de Rare sur ses consoles.