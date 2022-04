Switch Online : trois jeux mégadrive de plus

La Switch continue de développer son catalogue de titres au sein du Switch Online + pack additionnel. Rappelons que le service optionnel par abonnement permet, en marge des anciens jeux Nintendo NES et SNES déjà proposés, d'accéder également à des titres Nintendo 64 et Megadrive.

Ce Week-End, ce sont donc 3 titres Megadrive qui sont apparus dans la liste des jeux accessibles, avec Sonic Spinball, Shining Force II et Space Harrier II.

Il s'agit là de trois monuments du jeu vidéo sur Megadrive, Shining Force étant considéré comme l'un des plus importants RPG de la console à sa sortie. Space Harrier II pour sa part est un shoot'em up en semi 3D tandis que Sonic Spinball est un spin off de la saga qui mêle vitesse et flipper.