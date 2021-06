Switch Pro : un accessoiriste confirme une sortie en 2022

Nintendo maintient le silence concernant la Swtich Pro, ou du moins la prochaine version de sa Switch, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les collaborateurs de la marque.

Ainsi, un accessoiriste aurait confié à SwitchUp que la Switch Pro ne sortirait pas avant 2022. Pas la peine donc d'économiser pour Noël ou la fin d'année, il faudra encore se montrer patient avant de voir arriver une console hybride plus musclée chez Big N.

Reste désormais à savoir quand l'annonce sera officiellement faite par Nintendo. Le plus probable serait de voir la marque faire une présentation en juin 2022 pour une sortie en fin d'année... À moins que Nintendo ne se réserve pour le Tokyo Game Show en septembre avec une commercialisation dans la foulée.

Selon les dernières rumeurs, la Switch Pro serait équipée d'un écran OLED pour une meilleure luminosité et de meilleurs contrastes. Son dock permettrait de jouer en 4K sur un téléviseur et son SoC Nvidia plus puissant lui permettrait de proposer des jeux plus beaux et fluides.