Switch Pro : DLSS et 4K au prix de 400 euros ?

Bloomberg continue de partager diverses fuites concernant la future Switch Pro de Nintendo et confirme un peu plus certaines rumeurs.

Ce n'est pas la première fois que Bloomberg l'évoque, mais le journal confirme à nouveau via ses sources que Nintendo prépare bel et bien une nouvelle console Switch.

Récemment, la rumeur était appuyée par le fait que Nvidia chercherait à en finir avec la production de sa puce Tegra X1 qui anime la console de Nintendo. Le fondeur souhaiterait réorienter sa ligne de production vers des puces plus performantes, récentes et rentables et aurait appelé Nintendo à modifier sa console pour y intégrer une nouvelle puce.

Bloomberg enfonce le clou en révélant que la puce de la prochaine Switch sera compatible avec la prise en charge du DLSS qui permettrait de doper la qualité des rendus en haute définition sans rogner sur les performances. La rumeur avait déjà été abordée par le passé, mais les sources de Bloomberg évoquent désormais le fait que certains titres seraient alors des exclus Switch Pro, ce qui n'est pas franchement dans les habitudes de Nintendo qui martèle ne pas souhaiter fragmenter sa communauté de joueurs.

Bloomberg a par ailleurs interrogé divers analystes concernant le prix de la prochaine Switch, qui pourrait se situer aux alentour des 400 euros en France, de quoi se positionner face aux PS5 et Xbox Series.

Un tel prix pourrait également signifier de sérieuses évolutions matérielles plus qu'un simple refresh basique, avec pourquoi pas de la 4K à l'horizon, mais sans doute uniquement en mode dock et via divers procédés d'upscaling.