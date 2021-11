SwitchBot : 30% de réduction sur l'intégralité de la marque pour le Black Friday (domotique,...)

La marque SwitchBot, spécialisée dans la domotique, propose aujourd'hui une série de réductions sur l'ensemble de ses produits dans le cadre du Black Friday.

Commençons par 35% de réduction sur tous les produits de leur site officiel avec le code 82021BFFR qui est valable du 19 au 29 novembre. Vous pouvez également utiliser le code BF30 selon les produits pour obtenir -30%.

A noter que le code 82021BFFR pourra également être utilisé sur Amazon du 25 au 29 novembre, avec la aussi 35% de réduction. Vous avez donc le choix d'acheter directement sur leur site officiel ou d'attendre quelques jours pour acheter sur Amazon.

SwitchBot propose de nombreux produits dans son catalogue, commençons par présenter le SwitchBot Motion Sensor qui est un détecteur de mouvement pour l'intérieur de votre domicile. Son apparence est épurée et de petite taille et il ne pèse que 56 g. Il peut capter une image sur un champ de 110° horizontal et sur une verticale de 55° avec une portée maximale de 9 mètres.

Vous pouvez l'associer à l’application mobile SwitchBot, régler la sensibilité du détecteur, être prévenu en cas d’intrusion, mais aussi l’associer avec les autres équipements de la marque.

Vous trouverez sur le site officiel le SwitchBot Motion Sensor au prix de 14 € au lieu de 21 € avec le code 82021BFFR. Et du 25 au 29 novembre, sur Amazon, au prix de 19 € au lieu de 30 € avec le code 82021BFFR mais avec la livraison gratuite.





Poursuivons avec le SwitchBot Contact Sensor, qui est un détecteur d'ouverture de porte.

De petite taille, il est possible de le placer sur une porte en toute discrétion. Son poids est relativement léger, 43 g, et ses batteries capables de tenir 3 ans. Il permet de détecter les entrées et sorties tout en envoyant des alertes sur l’application SwitchBot, qui enregistre les mouvements dans un journal d’événements.

Il est aussi compatible avec Alexa ou l’assistant Google afin de vous prévenir des mouvements détectés. Il est bien sûr compatible avec les autres accessoires de la marque.

Vous trouverez sur le site officiel le SwitchBot Contact Sensor au prix de 14 € au lieu de 22 € avec le code 82021BFFR. Là aussi, du 25 au 29 novembre, vous pourrez l'acheter sur Amazon au prix de 19 € au lieu de 30 € avec le code 82021BFFR et la livraison gratuite.

Pour acheter tous les produits en promotion, dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur le site officiel sur cette page dédiée en utilisant bien le code de réduction 82021BFFR. Et si vous préférez acheter sur Amazon il faudra attendre le 25 novembre et acheter quelques-uns de ces produits avec le même code :