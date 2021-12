SwitchBot Curtain : l'ouverture de vos rideaux en un clic à prix réduit

On peut avoir des rideaux inaccessibles, ou simplement aimer la domotique et apprécier que les rideaux s'ouvrent tout seul. Le SwitchBot Curtain est là pour vous !

Le rideau connecté SwitchBot Curtain bénéficie pour la période de Noël d’une très belle promotion sur le site d’Amazon. C’est une solution qui permet d’automatiser vos rideaux existants en une seule étape. Il suffit de le fixer aux rails, aux barres à rideaux ou même aux baguettes de vos rideaux et c’est terminé !

Cet ingénieux dispositif a été finaliste des IDEA 2020 aux USA et à même gagné le Good Design Award 2020 organisé par le Japan Institute of Design Promotion.

Pour faire simple, le SwitchBot Curtain est un appareil high-tech sans fil qui permet de motoriser tous types de rideaux en seulement 30 secondes d’installation sans autres artifices. Une fois le dispositif installé, Il suffit de sortir votre mobile et vous pouvez ensuite contrôler et même programmer l’ouverture et la fermeture des rideaux. De plus, il est équipé d’un capteur de lumière solaire qui permet de s’adapter en fonction de la lumière extérieure.

Le SwitchBot Curtain se contrôle depuis l’application SwitchBot. Il est aussi compatible avec les commandes vocales lorsqu’il est associé à des Google Home, Apple HomePod ou Amazon Alexa. Enfin, vous pouvez utiliser tout simplement la télécommande fournie avec.

Le SwitchBot Curtain est doté d’une batterie rechargeable avec une autonomie d’environ 8 mois. Il existe l’option avec un panneau solaire pour ne pas avoir à le recharger.

Sur Amazon, le SwitchBot Curtain est à partir de seulement 51 € au lieu de 79 € avec le cumul d'un coupon de -25% présent sur le site et du code 10XMASFROK à indiquer dans le panier, valable jusqu’au 26 décembre. Ce dernier est fonctionnel avec toutes les versions du SwitchBot Curtain.