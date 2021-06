SwitchBot Motion Sensor et Contact Sensor : deux nouveaux accessoires pour votre maison intelligente

Switchbot, spécialisé dans la domotique afin de rendre votre maison intelligente, vient d'ajouter deux nouveaux accesoires à son catalogue : les Switchbot Motion Sensor et SwitchBot Contact Sensor.

La société Switchbox a commencé à se faire connaitre à partir de 2016 avec une campagne de crowdfunding qui a porté ses fruits. Depuis, beaucoup d’accessoires sont venus rejoindre leur famille comme le SwitchBot Motion Sensor qui est un objet connecté axé sécurité à savoir un détecteur de mouvement pour l'intérieur de votre domicile.

Son apparence est épurée et de petite taille (54mmx54mmx30mm le Motion Sensor et 45 x 45 x 32 mm pour le pied) et il ne pèse que 56 g, piles incluses (2 x AAA). Il est capable de détecter un champ de 110° horizontal sur une verticale de 55° avec une portée maximale de 9 mètres.

Pour l’utiliser, l’application mobile SwitchBot est nécessaire, elle permettra de régler la sensibilité du détecteur, de vous prévenir en cas d’intrusion, mais aussi de l’associer avec les autres équipements de la marque. Par exemple avec le Switchbot Curtain, qui permet d’ouvrir vos rideaux, associé au Motion Sensor, cela permettra d’ouvrir les rideaux lorsque vous entrez dans une pièce.

Vous pourrez trouver le SwitchBot Motion Sensor au prix de 20,94 € sur le site officiel de la marque.

Cette première nouveauté s’accompagne d’une deuxième : le SwitchBot Contact Sensor, qui consiste en un détecteur d'ouverture de porte.

Sa petite taille (70,5 x 25,5 x 23 mm pour le capteur et 35 x 12 x 12,5 mm pour l’aimant) permettra de le placer sur une porte en toute discrétion. Son poids est relativement léger, 43 g avec les batteries capables de tenir 3 ans.

Il permettra de détecter les entrées et sorties par la porte à laquelle il est installé, tout en envoyant des alertes sur l’application SwitchBot, qui enregistrera les mouvements dans le journal d’événements. Il est aussi compatible avec Alexa ou l’assistant Google afin de vous prévenir des mouvements détectés.

Il est bien sûr compatible avec les autres accessoires de la marque.

Le SwitchBot Contact Sensor au prix de 20,95 € est aussi disponible sur le site officiel de la marque.