Dying Light 2 : lancement réussi pour Techland, des correctifs en vue

7 ans après la sortie du premier Dying Light, Techland continue d'attirer les joueurs et Dying Light 2 est déjà un succès. Le titre sorti vendredi dernier s'offre ainsi 6 places dans le Top 10 des ventes sur Steam.

Le titre proposé dans diverses éditions rafle ainsi la mise et a déjà connu un pic de 274 983 joueurs connectés en simultanée ce dimanche. Le jeu de Techland fait ainsi mieux qu'Halo Infinite, ou même que Dying Light premier du nom (45 876 joueurs en simultanée).

Sur consoles, Dying Light 2 a également bien démarré au Royaume-Uni : il aurait ainsi dépassé les ventes de Guardian of the Galaxy et Battlefield 2042 selon GameStop qui précise que 73% des ventes physiques se sont faites sur PlayStation contre 27% sur Xbox.

Le succès ne monte toutefois pas à la tête de Techland qui a annoncé divers correctifs pour répondre à certains bugs et crashs. Le studio promet également de réviser l'intelligence artificielle. Le studio a déjà dressé une liste des changements à venir sur le jeu. Comme avec Dying Light premier du nom, Techland devrait assurer un suivi sans faille et aller au-delà des attentes des joueurs.