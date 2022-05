S.T.A.L.K.E.R 2 : le développement reprend !

Au lendemain du conflit en Ukraine, les développeurs de GSC Game World annonçaient mettre en suspens le projet STALKER 2. Le studio optait ainsi naturellement pour une seule priorité : la sécurité de ses développeurs et de leurs familles, et annonçait quelques semaines plus tard un exil à Prague.

Fin Mars, on apprenait ainsi que les développeurs et leurs familles avaient rejoint la République tchèque et que le studio cherchait un endroit pour reprendre ses activités.

Finalement après plusieurs mois de mise en place GSC Game World annonce reprendre le développement de son jeu, qui pourrait faire une apparition lors de la conférence Xbox / Bethesda prévue le mois prochain.

Rappelons que le titre a changé de nom depuis le début de la guerre en Ukraine pour S.T.A.L.K.E.R 2 : Hearth of Chornobyl, préférant ainsi l'orthographe ukrainienne de la tristement célèbre ville de Tchernobyl plutôt que la version russe.

La sortie du titre est pour l'instant maintenue au 8 décembre prochain sur Xbox Series et PC.