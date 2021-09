Tab P12 Pro : la tablette de Lenovo qui devient écran secondaire

Sur un marché de la tablette majoritairement dominée par Apple, Lenovo lance un modèle haut de gamme qui pourrait séduire le public via une option originale.

Lenovo a dévoilé sa nouvelle tablette Android haut de gamme, la Tab P12 Pro. Il s'agit d'une tablette tactile qui vise la productivité et qui se dotera ainsi d'accessoires spécifiques, notamment un étui clavier sans fil ainsi qu'un stylet.

La Tab P12 Pro propose un écran AMOLED de 12,6 pouces avec une définition de 2560x1600 pixels, le tout compatible Dolby Vision et HDR10+, associé à un taux de rafraichissement variable de 60 à 120Hz.

Le son n'est pas en reste puisque la tablette affiche 4 Haut-parleurs signés JBL avec certification Dobly Atmos. En interne, on trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 870 associé à 8 Go de RAM et une batterie de 10200 mAh compatible charge rapide 45W.

La tablette a donc tout d'une configuration haut de gamme, mais pour se différencier de la concurrence, Lenovo va plus loin et intègre sa nouvelle fonctionnalité baptisée Projet Unity. Concrètement, l'option permet de transformer la tablette en écran secondaire pour un appareil sous Windows 10. Le stylet reste compatible avec Windows tout comme les fonctionnalités tactiles qui pourraient se montrer particulièrement utiles lors de présentations sous Powerpoint par exemple.

La Tab P12 Pro est annoncée pour le mois d'octobre au prix de 899,99€. Une version 5G sera également proposée pour 999,90 euros.