Le bon plan du jour concerne la tablette tactile Anry RS10 qui est équipée d'un écran IPS LCD de 10,1 pouces ce qui permet une résolution de 1280 px x 800 px, et son système d'exploitation est sous Android 7.0. Cette tablette exploite un Soc Quad Core MTK6580 et propose 1 Go de Ram et 16 Go de stockage interne.

Elle dispose d'une caméra frontale de 1,9 mégapixel et une caméra arrière de 5 mégapixels. Enfin, elle est alimentée par une confortable batterie de 5000 MAh.

La tablette tactile Anry RS10 est disponible avec l'interface en français chez Gearbest au prix réduit de 65 € avec une livraison en quelques jours depuis l'Espagne.

Mais aussi d'autres tablettes tactiles et PC portables en promotion chez les différents e-commerçants :

