Profitez d'une tablette d'écriture (ou de dessin) Xiaomi à 10 € seulement !!

Vous ne savez pas où écrire vos pensées, votre liste de course, ou tout simplement où laisser vos enfants dessiner ? Découvrez la tablette d'écriture et de dessin de la marque Xiaomi qui est disponible en promotion à partir de 10 € !

Le bon plan du jour concerne la tablette d'écriture Mijia LCD Writing Board qui est utilisé comme une ardoise de 10 pouces ou de 13 pouces. Son but est que vous pourrez écrire tout ce qui vous passe par la tête à l'instant T afin de ne rien perdre de vos idées. Elle est également très appréciée par les parents pour apprendre à écrire à leur enfant, ou tout simplement pour les laisser griffonner, surtout qu'elle ne contient pas de lumière bleue.

L'écriture sera en bleu vert et vous pourrez effacer vos chefs-d'œuvre grâce au bouton principal. Si vous souhaitez bloquer votre liste de course, ou autre, un autre bouton est prévu à cet effet. En revanche, il ne sera pas possible de sauvegarder ou de transférer vos tableaux.

La tablette est dotée d'un écran LCD qui est sensible à la pression et se comporte comme une vraie ardoise sans de temps de latence. Lors de la commande, vous recevrez un stylet magnétique qui se range directement sur le côté de la tablette et qui ne pèse que 7 grammes. Cette tablette fonctionne à l'aide d'une pile bouton qui possède une très bonne autonomie, en effet, elle est annoncée à 356 jours en moyenne.

La tablette d'écriture de Xiaomi est actuellement en promotion dans sa version 10" à 10 € et dans sa version 13" à 21 € chez Gearbest !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





