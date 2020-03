Bon plan : la tablette tactile ANRY x20 en promotion à 142 € seulement mais aussi iPad, Portal Facebook,...

Le bon plan du jour concerne la tablette tactile X20 de chez Anry qui est proposée en promotion. Cette tablette dispose d'un écran IPS de 10 pouces qui permet une résolution HD de 1920 px x 1200 px. La tablette x20 d'ANRY fonctionne sous Android 9.0. Elle est dotée d'un SOC Helio x20, propose 4 Go de Ram et 64 Go de mémoire interne. Elle est alimentée par une batterie de 8000 mAh. Au niveau photographie, vous pourrez retrouver une caméra frontale de 5 mégapixels et une à l'arrière de la tablette de 13 mégapixels.

La tablette ANRY x20 est actuellement proposée à 142 € seulement chez Gearbest grâce au coupon de réduction R466959542227000 avec la livraison gratuite.

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

D'autres promotions sont également disponibles tant sur les PC portables :



que sur les tablettes :



Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le vidéoprojecteur Alfawise Q9 à 165 € mais aussi les promotions du jour avec le Galaxy S10, les AirPods 2, le PC portable Asus, ...