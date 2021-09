Xiaomi Pad 5 : la nouvelle tablette anti iPad disponible en précommande avec 100€ de réduction et des cadeaux

Après sa présentation au mois d'août, la nouvelle tablette de chez Xiaomi était très attendue. Il est enfin possible de la précommander et en plus à prix réduit et avec des cadeaux !

Xiaomi va proposer dans quelques jours ses deux nouveaux modèles de tablettes tactiles Pad 5 et Pad 5 Pro avec comme objectif de venir concurrencer les iPad et iPad Pro d'Apple mais avec un prix beaucoup plus abordable.

Les deux modèles profitent d’un écran LCD WQHD+ de 11" avec une définition de 2560 x 1600 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 cd/m² pour un taux de contraste de 1500:1. Elles sont équipées aussi de 4 haut-parleurs très larges (16 x 20 mm) avec la technologie Dolby ATMOS.

Un stylet de 12,2 g accompagne les tablettes avec la possibilité de le charger en le posant simplement sur le dessus. Elles intègrent aussi une batterie de 8720 mAh offrant une autonomie de 5 jours d'écoute de musiques, de 16 heures de vidéos ou encore de 10 heures de jeux. La tablette est fournie avec un chargeur rapide de 22,5 W.

Les tablettes sont confortables pour les yeux grâce à l'intégration de capteurs de luminosité et son affichage qui renvoie une image proche de la réalité avec la technologie True Display.

Les deux modèles affichent plusieurs différences, la version Pro est compatible avec une charge rapide 67 W et elle est propulsée par un SoC Snapdragon 870 (860 pour la version de base) accompagné du GPU Adreno 640. Pour la partie photo, la version normale ne possède qu’un capteur de 13 MP, alors que la version Pro propose soit un duo de capteur de 13 et 5 MP pour la version WiFi soit un duo 50 MP et 5 MP pour la version 5G.

Le site Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, ouvre donc les hostilités en proposant une vaste campagne de précommande pour le lancement mondial de la Xiaomi Pad 5 sur cette page dédiée. Du 15 au 23 septembre, il vous suffira de payer un acompte de 20€ pour pouvoir réserver la tablette, puis entre le 23 et le 25 septembre il vous suffira de payer le solde pour que votre tablette vous soit immédiatement expédiée, la livraison étant gratuite depuis l'Espagne en 3 à 5 jours.

Cette phase de précommande vous permet d'obtenir une réduction de 100 € sur les deux configurations mémoires de la Xiaomi Pad 5, également disponible en deux coloris (noir ou blanc) :



Mais, le site ne s'arrête pas là dans les cadeaux :

un étui pour la tablette sera offert lors de la précommande

un coffret cadeau sera offert aux 100 premières commandes

et enfin la possibilité de se voir offrir la tablette en publiant son avis

Rappelons que Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, propose de nombreux avantages, comme des produits 100% originaux et en version européenne avec 2 ans de garantie, une expédition dans les 24 heures suivant le paiement, un retour possible pendant les 14 premiers jours suivants l'achat, des stocks situés en Espagne, la livraison gratuite, un paiement sécurisé (JCB, Mastercard, Visa, UnionPay, PayPal). Aucun risque donc pour le consommateur français.