Tablettes tactiles : le marché repart, Apple et Samsung en tête

Le marché des tablettes tactiles repart à la hausse et c'est Samsung qui en profite le plus sur le trimestre.

Depuis quelques années le marché de la tablette a largement ralenti pour arriver à un point mort : le nombre de références chez les constructeurs s'est considérablement réduit, face à un marché saturé et des utilisateurs qui prennent enfin conscience qu'une tablette ne peut à elle seule remplacer toutes les fonctionnalités d'un PC.

Mais la crise sanitaire et les périodes de confinement ont eu un impact sur la demande et les utilisateurs semblent retrouver un certain intérêt pour les grands écrans. Au troisième trimestre, le marché de la tablette affiche une croissance de 24,9% comparé à 2019 soit 47,6 millions d'unités expédiées selon IDC.

Sans grande surprise, Apple reste le principal acteur à profiter de la relance avec 13,9 millions d'iPad écoulés sur le trimestre, soit 29,2% de parts de marché et une hausse de 17,4% sur l'année.

Mais Samsung profite également de la situation : la marque coréenne a ainsi expédié 9,4 millions de tablettes sur le trimestre, soit une croissance spectaculaire de 89,2% sur l'année, de quoi se rapprocher quelque peu d'Apple.

En troisième position, on retrouve Amazon avec 5,4 millions de tablettes écoulées puis Huawei en 4e position.