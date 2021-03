Taïg Khris lance Albums, un Instagram plus sécurisé et à la Française

Si le nom de Taïg Khris vous parle, c'est sans doute pour plusieurs raisons : champion du monde de roller, ce dernier s'est illustré dans les X Games ou en se lançant des défis fous comme le saut depuis la Tour Eiffel. Il avait également remporté la fameuse course Pekin Express puis avait fini par lancer OnOff un service de téléphonie dans le Cloud précurseur de l'eSIM.

Le sportif revient aujourd'hui avec un nouveau projet baptisé Albums qui se présente comme une alternative à Instagram dans une version Française.

Mais pas question de copier simplement les standards américains, il est davantage ici question de partage que d'exhibition. Le coeur de cible du réseau n'est d'ailleurs pas les plus jeunes, mais plutôt les utilisateurs plus anciens qui pourraient y trouver un outil dédié au partage de photos en famille.

Le concept reprend ainsi celui du stockage de photos de Google Photos en y apportant la dimension sociale d'Instagram. "Dans un fil de conversation, on perd les photos. Avec Albums, elles sont classées, faciles à retrouver" partage Taïg Khris, "Je n’ai pas réinventé la roue, mais j’ai essayé d’améliorer ce qui existe ".

Pour s'imposer sur un marché déjà saturé de services, l'objectif numéro 1 d'Albums sera la sécurisation des données. Le message pourrait être porteur à l'heure où les failles se sont multipliées sur les grands services américains. L'application devrait ainsi bloquer toute capture d'écran, et ne partager les photos qu'avec les contacts que l'on a désigné. Les partages seront réalisés via des liens et QRCode pour profiter d'un chiffrage de bout en bout.