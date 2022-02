Take Two dévoile ses résultats : GTA 5 toujours au top !

Take Two interactive a récemment publié ses résultats financiers et confirmé le développement du prochain GTA. L'occasion de confirmer une fois de plus que GTA 5 se porte très bien.

GTA 5 affiche une longévité qui rend jaloux nombre de développeurs et éditeurs et le titre continue de se vendre à un bon rythme tout en générant des revenus records via GTA Online.

On apprend ainsi que le titre s'est écoulé à 160 millions d'exemplaires à travers le monde et qu'il est le jeu le plus vendu de la décennie aux USA. On rappelle au passage que GTA V est le produit culturel qui a atteint le plus rapidement le milliard de dollars de ventes dans l'histoire du divertissement.

GTA : The Trilogy Definitive Edition s'en sort également plutôt bien avec 10 millions d'exemplaires vendus depuis le 15 novembre dernier et ce malgré les différents problèmes rencontrés par Rockstar.