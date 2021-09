Tales of Arise : 1 million de ventes en une semaine !

C'est la bonne surprise de cette fin d'année : Tales of Arise connait un succès fulgurant et voit déjà ses ventes dépasser le cap du million d'exemplaires.

C'est sans conteste l'une des plus grosses sorties du mois dans l'univers du jeu vidéo : Tales of Arise s'impose dans les charts et cumule déjà 1 million de ventes après seulement une semaine d'exploitation.

Nouveau volet d'une longue saga, le J-RPG de Bandai Namco fait mouche et signe un retour en force après 5 années de torpeur. La sortie sur PC en marge des consoles aura payé puisque le titre a rassemblé plus de 60 000 joueurs en simultané sur Steam. On avait rarement vu un engouement aussi rapide et franc pour un J-RPG sur PC.

Le volet est déjà celui de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire, et il pourrait atteindre des sommets, grâce à une sortie sur un grand nombre de supports puisque même la Switch y a droit.

Pour l'instant, c'est Tales of Vesperia qui reste l'épisode le plus vendu de la franchise avec 2,9 millions de copies, dont 1,5 million pour la Definitive Edition sortie en 2019. Au total, la saga cumule 25 millions de ventes à travers le monde depuis sa création.