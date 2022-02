Tap to Pay : l'iPhone comme terminal pour accepter les paiements

Aux États-Unis, les commerçants pourront accepter Apple Pay et d'autres paiements sans contact en utilisant simplement leur iPhone et une application iOS compatible.

Apple annonce une fonctionnalité Tap to Pay qui va permettre de transformer l'iPhone en terminal de paiement sans contact pour les commerçants, sans besoin d'un équipement supplémentaire. C'est la confirmation d'une information évoquée le mois dernier par Bloomberg.

Comme pressenti, le groupe de Cupertino réserve cette nouveauté - qui inverse la mécanique actuelle centrée sur les acheteurs - aux commerçants aux États-Unis. Tap to Pay sur iPhone fera d'abord son apparition dans la bêta d'iOS, avant une disponibilité sans doute au printemps.

En s'appuyant sur la technologie NFC, Tap to Pay nécessitera un iPhone XS ou un modèle plus récent, ainsi qu'une application tierce en plus d'une nouvelle version d'iOS.

Sans faire cavalier seul

Un point notable est en effet que Apple ne se coupe pas d'acteurs tiers spécialisés. À ce titre, Stripe sera la première plateforme de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone aux commerçants. Il est précisé que d'autres plateformes de paiement suivront ultérieurement.

En outre et hormis les paiements Apple Pay, Tap to Pay sur iPhone acceptera les cartes de débit et de crédit sans contact d'acteurs du domaine comme American Express, Discover, Mastercard et Visa.