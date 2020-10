Le tapis de marche pliable Xiaomi WalkingPad A1 Pro à moins de 380 €, pour faire son sport à domicile !

Alors que les salles de sport sont régulièrement fermées à cause du covid-19, et que de nombreux Français restent ou vont rester de plus en plus cloitrer à la maison, il est de plus en plus important de mettre en place une activité physique à domicile et le tapis de course est un moyen idéal pour ceci.

La promotion du jour concerne le tapis de marche WalkingPad A1 Pro de Xiaomi proposé chez Gogobest au prix réduit de 379,99 € avec le code de réduction GOGOBESTA1PRO avec une expédition gratuite depuis l'Europe. Ce dernier est pliable, permettant ainsi d'être stocké sans souci même dans des appartements de tailles réduites. Avec un poids de 28 kg, ses dimensions une fois plié sont de 822 x 547 x 129 mm avec un encombrement de moins de 0,5 m² et de 1432 x 547 x 129 mm une fois déplié.

La surface de marche occupe une place de 1200 * 415 mm et possède au choix une zone d'accélération, de vitesse constante ou de décélération selon le mode choisi. Le poids maximal autorisé est de 100 kg.

Vous pourrez marcher à la vitesse minimale de 0,5 km/h et jusqu'à 6 km/h, deux modes étant possibles (manuel et automatique). Signalons la présence d'un écran à affichage LED qui fournit diverses informations sur le temps d'exercice, le nombre de pas, la distance parcourue ou encore le nombre de calories dépensées. Le tout est pilotable via une télécommande et une application dédiée permet le suivi de l'activité. A noter que des rails (optionnels) peuvent être achetés pour poser vos mains sur le dessus, idéal pour les personnes les plus fragiles.

Le tapis de marche WalkingPad A1 Pro de Xiaomi est proposé chez Gogobest au prix réduit de 379,99 € avec le code de réduction GOGOBESTA1PRO et la livraison gratuite depuis l'Europe via UPS en quelques jours.