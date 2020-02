TCL ne proposera plus de smartphones Blackberry

Après avoir manqué la transformation de Blackberry OS, ce qui lui a coûté sa division hardware, la société RIM (Research in Motion) s'est finalement tournée vers Android et a cédé la licence au groupe chinois TCL pour la fabrication des smartphones, après avoir compté parmi les grands fabricants de smartphones dans les années 2000 avec ses célèbres appareils mobiles à clavier et un focus sur la messagerie professionnelle s'appuyant sur une infrastructure spécifique.

Sous la supervision de TCL, les smartphones Blackberry, désormais sous Android, ont tenté de capitaliser sur le succès du clavier physique (mais aussi des modèles avec écran tout tactile) et sur un ensemble de services axés sur la sécurité et la productivité, tentant de maintenir le lien avec ce qui avait fait leur succès.

Après plusieurs modèles lancés ces trois dernières années, le fabricant chinois fait le choix de mettre fin la production de smartphones de marque Blackberry à partir du mois d'août 2020, préférant se concentrer sur ses propres smartphones, dont les premiers modèles 5G ont été présentés durant le salon CES 2020 de Las Vegas.

Le support continuera d'être assuré mais il n'y aura donc pas de suite aux Blackberry KeyOne, Motion, Key2 et Key2 LE, du moins via TCL. La société Blackberry (ex-RIM), qui édite la partie software n'a pas indiqué si elle allait récupérer la licence ou la céder à une autre entreprise.