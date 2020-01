TCL : des smartphones 5G abordables et un modèle pliable

La marque chinoise TCL a présenté une nouvelle gamme de terminaux au CES de Las Vegas avec notamment des terminaux 5G accessibles et un premier smartphone pliable.

TCL a donc fait le choix du CES plutôt que du MWC de Barcelone pour présenter ses nouveaux smartphones avant l'heure.

Le fabricant chinois a ainsi levé le voile sur des terminaux compatibles 5G dont le prix devrait se situer sous la barre des 500 dollars. Le TCL 10 5G sera ainsi orienté vers le milieu de gamme avec un SoC Snapdragon 765 mais cela n'empêchera pas de proposer un écran AMOLED ainsi qu'un quadruple module photo. Une déclinaison Pro sera également proposée par la suite, avec pour particularité de proposer un écran incurvé et un lecteur d'empreintes installé sous l'écran.

La marque en profite également pour présenter un prototype de smartphone pliable qui nécessitera encore quelques mois de travail avant de se voir commercialiser. Il propose pour l'instant un écran de 7,2 pouces et se replie vers l'intérieur à l'image du Galaxy Fold. TCL promet un prix plus abordable que ce qui se fait actuellement sur le marché, sans donner de date de commercialisation ni plus de précisions pour l'instant.

TCL devrait profiter du MWC de Barcelone pour présenter ses terminaux plus en profondeur.