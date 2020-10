Piratage de consoles de jeux vidéo : deux membres de Team Xecuter arrêtés

La justice américaine inculpe trois personnes qui sont présentées comme des leaders d'une entreprise ayant développé et vendu des dispositifs illégaux pour pirater des consoles de jeux vidéo populaires, dans le but de permettre de jouer à des copies piratées ou non autorisées de jeux vidéo.

Âgés de 48 ans, 51 ans et 35 ans, les trois individus sont de nationalité française, canadienne et chinoise. Résidant à Avignon en France et à Saint-Domingue en République dominicaine, le Français et le Canadien ont été arrêtés en septembre. Ils seraient à la tête de Team Xecuter qui comprend plus d'une douzaine de membres dans le monde.

Les membres de Team Xecuter comprennent des développeurs qui exploitent des vulnérabilités dans des consoles de jeux vidéo et mettent au point des dispositifs de contournement. Des membres conçoivent des sites web pour la promotion de ces dispositifs, tandis que d'autres sont des fournisseurs pour leur fabrication et des revendeurs.

" De juin 2013 à août 2020 environ, Team Xecuter a utilisé divers noms de produits pour ses dispositifs, tels que Gateway 3DS, Stargate, TrueBlue Mini, Classic2Magic et la gamme de dispositifs SX comprenant SX OS, SX Pro, SX Lite et SX Core ", écrit le ministère de la Justice des États-Unis.

Team Xecuter doit essentiellement sa notoriété pour le système d'exploitation pirate SX OS et le dongle USB SX Pro permettant d'exécuter des jeux vidéo piratés sur la Nintendo Switch. Team Xecuter est également derrière des outils de piratage pour la Nintendo 3DS et la NES Classic. Hormis ces consoles, la PlayStation Classic de Sony et la Xbox de Microsoft sont également citées.

Le Canadien a comparu devant un tribunal fédéral du New Jersey. Pour le Français, les États-Unis vont demander son extradition afin qu'il soit jugé sur le sol américain. Ils encourent de lourdes peines de prison. Pour la justice américaine, l'objectif principal de Team Xecuter était bel et bien lucratif, et non un " prétendu désir de soutenir les amateurs de jeux vidéo voulant concevoir leurs propres jeux à des fins non commerciales. "

Récemment, Nintendo a soldé un litige l'opposant à UberChips avec un accord à 2 millions de dollars. Le site web était accusé de vendre du matériel et du logiciel permettant aux utilisateurs d'installer et jouer à des jeux gratuitement.

Dans le cadre de l'accord, UberChips doit détruire tout son stock et remettre son nom de domaine à Nintendo. Les outils vendus portaient la marque de Team Xecuter. Nintendo s'attaque également à d'autres prestataires vendant des produits de Team Xecuter qui s'est défendu d'être un réseau de piratage de jeux vidéo.

Selon une réaction qui avait été obtenue par TorrentFreak, Team Xecuter a déclaré : " Nos produits permettent aux utilisateurs finaux de faire des sauvegardes légitimes de leurs cartouches originales qu'ils peuvent garder pour eux et pour jouer, mais c'est n'est qu'un très petit sous-ensemble de ce que les produits SX permettre de faire. Avec SX, vous pouvez étendre les capacités de stockage de votre console, exécuter Linux, Android et une myriade d'applications, jeux et utilitaires open source. "