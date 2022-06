Piratage de musique : les autorités saisissent des centaines de sites

Corourbanos.com, Corourbano.com, Pautamp3.com, SIMP3.com, flowactivo.co et Mp3Teca.ws. Ces six sites web représentaient un trafic de plus de 6,6 millions d'utilisateurs par mois. Ils ont été saisis par les autorités américaines dans le cadre d'une action contre l'accès illégal à de la musique protégée par des droits d'auteur.

Les noms de domaine concernés avaient été enregistrés auprès ou via des bureaux d'enregistrement basés aux États-Unis. Selon le département de la Justice américain, une enquête des forces de l'ordre a confirmé que du contenu musical protégé était présent sur chacun des sites et disponible en téléchargement ou streaming.

" Les personnes qui se rendent sur ces sites verront un message indiquant que le site a été saisi par le gouvernement fédéral, et les visiteurs seront redirigés vers un autre site pour obtenir des informations supplémentaires. "

Une opération 404.4

L'enquête avait débuté en avril et a été menée en collaboration avec les autorités britanniques et brésiliennes. Ces dernières ont annoncé de leur côté avoir bloqué ou saisi 266 sites, 461 applications et une quinzaine de comptes sur les réseaux sociaux utilisés pour faire la promotion des sites.

L'opération a été baptisée 404.4 en référence à une quatrième vague et au fameux code d'erreur 404 avec HTTP qui signale qu'une ressource demandée n'a pas été trouvée.

" L'opération est l'une des plus importantes de ce type et comprend une séries d'actions concernant des services de musique sans licence, notamment plus de 400 applications de musique illicites qui ont généré collectivement plus de 10 millions de téléchargements ", a réagi l'IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).