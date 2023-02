S'il y a quelques années encore, il était de coutume de payer pour acheter du contenu comme de la musique, des films ou séries, aujourd'hui la situation est bien différente. Plutôt que de devenir propriétaire via un achat unique, les plateformes proposent de nous abonner à des services, avec des offres au mois, ou à l'année.

L'utilisateur y gagne : les catalogues sont gigantesques, mais l'offre vient en complément des achats à l'acte, puisque tous les contenus ne sortent pas immédiatement et la chronologie des médias permet à certaines plateformes de continuer à progresser sur l'achat de films ou albums musicaux.

Par ailleurs, toutes les plateformes ne proposent pas de téléchargement pour une écoute ou visualisation des contenus en mode hors ligne : l'utilisateur continue alors de payer son abonnement même s'il n'a techniquement pas accès à l'offre, ou dans des conditions dégradées. Il est donc intéressant de pouvoir, dans ces cas, anticiper et télécharger le contenu pour en disposer quand bon nous semble.

Audials One est un logiciel sous Windows qui propose de capturer, mais également de convertir et d'enregistrer n'importe quel fichier audio ou vidéo disponible en ligne.

Audials One 2023 pour l'audio

Audials One 2023 propose de récupérer des contenus audio auprès des plateformes les plus populaires. Sont ainsi automatiquement proposées : Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Tidal, Napster, YouTube, YouTube Music, Qobuz, SoundCloud, DailyMotion et Viméo.

Mais il est également possible de récupérer et d'enregistrer du son passant directement à travers la carte son du PC. Cela implique que toute musique ou son joué sur le PC pourra être enregistré, y compris un micro ou de la musique lancée depuis un média quelconque ou sur n'importe quel autre site.

Quelques options proposent de télécharger tout en jouant (ne fonctionne qu'avec certains services), sans quoi il est nécessaire de lire la piste directement depuis le service en question. Une option propose également de faire des playlists d'une seule piste en évitant de couper les chansons.

Le logiciel récupère les métadonnées des morceaux : titre, année, album, artiste... Et selon les plateformes et en fonction des données partagées, il est également possible de récupérer les pochettes ainsi que les paroles de chaque chanson. Les découpes sont automatiques.

Lors de la lecture du contenu, Audials One va automatiquement chercher la meilleure qualité disponible. Par ailleurs, les pistes sont enregistrées selon le choix de l’utilisateur en MP3, AAC, FLAC ou WMA jusqu’à 320 kbit/s.

Audials One pour la vidéo

Même combat qu'avec l'audio : le logiciel est compatible avec Netflix, Amazon Video, YouTube, Arte +7, Disney+ mais également Twitch, YouTube Live, Facebook Live, Apple iTunes, Apple TV+, BFMTV, Canal + Series, Cinéma @ la demande, CStart, DailyMotion, Filmo TV et beaucoup d'autres...

Il est également possible de sélectionner une autre source ou d'enregistrer directement l'écran de son PC.

Le site d'Audials One 2023 propose un tutoriel plutôt simple, expliquant comment enregistrer des films vidéo.

Mais Audials One 2023 ne se limite pas à cela...

Le logiciel veut s'imposer comme un véritable centre multimédia pour l'utilisateur en regroupant l'ensemble de ses contenus : une bibliothèque s'arrange automatiquement pour classer musiques et vidéos, il est possible de gérer des playlists, d'accéder à des podcasts ou même des webradios, tout en étant capable de les enregistrer et les télécharger.

Un accès aux fichiers du PC est également de mise pour accéder aux contenus stockés en local.

Le logiciel propose également un convertisseur pour encoder des DVD ou tout simplement convertir et compresser des vidéos au format choisi.

Les Plus de la version 2023

La version complète d’Audials permet de récupérer plusieurs films en simultané et à haute vitesse, de récupérer les sous-titres, de remixer le volume sonore pour proposer une optimisation des dialogues.

Audials One 2023 se présente comme un véritable couteau suisse de l’audio et de la vidéo tout en se voulant très accessible, clair et simple d’utilisation grâce à une automatisation omniprésente du lancement des plateformes et de la récupération des données.