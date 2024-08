Développé en Go et compatible avec Linux, Windows et macOS, CBconvert est un logiciel permettant de lire une multitude de formats de BD tels que CBR, CBZ, CB7, CBT, PDF, XPS, EPUB et MOBI.

Il offre en plus la possibilité de convertir les images contenues dans ces fichiers en divers formats (JPEG, PNG, TIFF, WEBP, AVIF, JXL, BMP) et même de les archiver en ZIP ou TAR.

CBconvert permet également des ajustements de contraste, de luminosité, la rotation, le redimensionnement, la réduction de qualité ou encore la conversion en noir et blanc, le tout en traitement par lots.

Le logiciel peut être utilisé via une interface graphique ou en ligne de commande pour automatiser les processus de conversion. Pour l'installer, téléchargez simplement le binaire correspondant à votre système d'exploitation depuis la page Github.