Un éditeur vidéo automatique et facile à utiliser

Clipify est un éditeur vidéo pour Windows disponible en français et possédant une interface intuitive et facile à apprivoiser.

Ce programme est parfait pour les débutants, car il peut fonctionner comme un éditeur vidéo automatique grâce au mode Assistant. Vous n’avez qu’à suivre 4 étapes simples : importez vos vidéos et vos photos, choisissez des titres d’ouverture et de clôture parmi des dizaines de modèles intégrés, ajoutez une piste de musique à partir de la bibliothèque du programme qui en comporte plus de 200 ou à partir de votre PC et indiquez si vous souhaitez ajouter des transitions et de quel type. Et voilà, votre vidéo est prête.

Vous pouvez bien sûr la modifier comme bon vous semble avant de l’enregistrer en tant que vidéo pour PC, TV, mobile, ou la partager directement via YouTube ou Facebook. Il existe également la possibilité de graver des DVD.

Un éditeur vidéo complet et riche en fonctionnalités

Le fait que Clipify est un éditeur vidéo simple d’utilisation ne veut pas dire qu’il manque d’outils ou de fonctionnalités. Tout au contraire, le programme offre de vastes possibilités pour le montage et l’amélioration des vidéos. Parcourez la liste des fonctionnalités de Clipify pour vous en assurer :

Découpage et rognage des vidéos





Enregistrement des voix off





Enregistrement des voix off Ajout de l’effet panoramique et zoom





Remplacement d’arrière-plan avec l’outil Chroma Key





Superposition d’images et de textes





Superposition de vidéos (effet “Image dans l’image”)





Amélioration automatique de la qualité de l’image





Correction manuelle des couleurs et de la luminosité à l’aide des courbes





Stabilisation des vidéos tremblantes en un seul clic





Modification de la vitesse de la vidéo





Enregistrement des séquences à partir de la webcam





Création de cartes de vœux vidéo à base de modèles





Gravage de DVD avec menu



La gamme des outils de Clipify est suffisamment vaste et bien élaborée pour satisfaire les besoins des monteurs de vidéos plus expérimentés tout en restant accessible aux novices grâce au flux de travail par un glisser et déposer et aux nombreux tutoriels que l’on trouve sur le site du développeur.

Un éditeur vidéo doté de nombreuses collections intégrées

L’un des avantages de Clipify consiste à ce qu’il offre plusieurs collections intégrées qui rendent le montage de vidéos plus facile et amusant et vous évitent de chercher ailleurs des médias ou des éléments décoratifs pour agrémenter votre clip.

Hormis la collection de 200 pistes de musique de genres variés et libres de droits que nous avons déjà mentionnée, dans Clipify, on trouve :

Plus de 180 effets qui permettent de transformer une vidéo ordinaire en un vieux film en noir et blanc ou en un grand succès de cinéma, de modifier les tons et couleurs, d’ajouter des reflets ou une brume légère et plus encore ;





Plus de 100 modèles de cartes de vœux vidéo sur différents thèmes : Noël, anniversaire, mariage, enfants, vacances, etc. ;





Plus de 100 modèles de cartes de vœux vidéo sur différents thèmes : Noël, anniversaire, mariage, enfants, vacances, etc. ; Plus de 50 séquences vidéo (célébrations, nature, enfants, cinématiques, simples) que vous pouvez insérer dans votre projet en guise de titres ou de transitions entre différentes parties du film ;





Plus de 120 titres simples et thématiques, y compris des titres TV et des bulles ;





Plus de 50 transitions : volets, mosaïque, artistiques et autres ;





Plus de 50 styles de texte ;





Plus de 450 images à superposer sur les vidéos : GIFs, cliparts, smileys, callouts, etc.



Pour résumer, disons que Clipify offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer des montages vidéo de qualité même sans avoir de savoir-faire dans ce domaine. Si cet éditeur vidéo vous intéresse, visitez le site officiel de Clipify pour le télécharger.

Notez que la version gratuite du programme impose des limites concernant la durée des vidéos traitées, appose un filigrane sur la vidéo exportée et ne permet pas d’utiliser toutes les fonctionnalités. En revanche, Clipify est disponible en achat unique, sans abonnement, et pour un prix plus qu’abordable, à partir de 21 € seulement.