Quelles raisons justifient l'usage de CrystalDiskInfo ?

CrystalDiskInfo est un outil gratuit qui permet d'évaluer les performances de vos unités de stockage. De plus, le logiciel se démarque en offrant des données approfondies concernant la condition de vos supports de stockage internes ou externes, qu'il s'agisse de disques flash de type SSD ou de disques mécaniques classiques, voire même des clés USB.

Cet utilitaire emploie le dispositif S.M.A.R.T, une technologie intégrée dans la majorité des supports modernes, pour observer et rapporter divers indicateurs de rendement et de bien-être de vos différents médias de stockage. Parmi les données communiquées, on retrouve la température en temps réel, le nombre d'incidents de lecture ou d'écriture, la durée d'utilisation ou encore le nombre d'allumages.

Pourquoi utiliser CrystalDiskInfo ?

L'une des principales fonctionnalités fournies par CrystalDiskinfo réside dans sa capacité à vous avertir dès que la santé de votre support de stockage approche des seuils critiques. Cela vous donne l'opportunité de sauvegarder vos informations avant qu'il ne soit trop tard. En effet, lorsque la santé d'un disque dur se détériore, le processus est souvent rapide, et une augmentation des taux de défaillance peut signaler qu'il est temps de planifier le renouvellement du matériel afin d'éviter la perte totale de vos données.

CrystalDiskinfo dispose d'une interface simple qui présente toutes les données qu'il peut extraire de chaque support de votre système. Il est important de noter que tous les médias de stockage ne mettent pas en œuvre le système S.M.A.R.T de la même façon et que tous les supports n'observent pas ou ne communiquent pas forcément toutes les valeurs proposées.