Disk Drill est un programme destiné aux ordinateurs macOS et Windows qui permet d'analyser et de récupérer des fichiers et dossiers perdus ou supprimés sur des supports tels que disques durs ou tout périphérique de stockage (carte mémoire, liseuses Kindle, clé USB, etc.). Il prend en charge les formats FAT32, ExFAT, HFS, HFS+, APFS, NTFS, ext4, etc.

L'interface de l'application est simple et élégante, et peut être utilisée en mode sombre sur les ordinateurs Mac. De plus, le programme est disponible en français, ce qui facilite encore plus sa prise en main.

Récupération de données avec Disk Drill

En plus de la récupération de fichiers, Disk Drill offre également d'autres fonctionnalités utiles. Par exemple, il permet de récupérer des données à partir d'appareils iOS si les sauvegardes sont stockées sur l'appareil ou sur un Mac. L'analyse peut être effectuée via USB ou en Wi-Fi si l'appareil est enregistré sur le Mac. La récupération de données à partir de sauvegardes Time Machine et d'appareils Android est également possible.

Notons également qu'il est possible de récupérer des données sous Windows, et de visualiser les fichiers directement sur le logiciel.

Attention, la récupération des fichiers peut s'effectuer UNIQUEMENT avec la version payante du logiciel.