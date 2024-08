GOM Player est un lecteur vidéo gratuit qui supporte une multitude de formats différents, plus de 100, et intègre de nombreux codecs. Il permet une excellente lecture des fichiers .mkv avec la possibilité d'avancer, de reculer ou même de mettre en pause .

Disponible sur Windows ainsi que sur Android et macOS, ce logiciel propose un design simple et efficace ainsi que de nombreuses fonctionnalités comme la prise en charge de vidéos à 360° et la gestion des sous-titres dans toutes les langues (selon votre fichier vidéo). Une fonctionnalité intéressante est également la possibilité de choisir une partie de la vidéo et de la répéter. Vous pouvez ainsi choisir une seconde précise et définir le nombre de répétitions. Il est également possible de définir plusieurs itérations d’intervalle pour créer plusieurs itérations d’intervalle et les ordonner.

Il existe également une version payante GOM Player Plus qui présente quelques fonctionnalités supplémentaires comme masquer les publicités, profiter d'une assistance technique prioritaire, mais aussi la lecture des vidéos en UHD et 4K.