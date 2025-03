Le transfert de la messagerie WhatsApp d'un smartphone Android vers un iPhone peut être fastidieux, surtout lorsque l'on cherche à éviter une réinitialisation d'usine sur l'iPhone. Heureusement, des solutions existent pour faciliter le processus.

Solution 1 : l'application Move to iOS, non sans inconvénients

Lorsqu'il s'agit de transférer WhatsApp d'Android vers iPhone, beaucoup se tournent vers l'application Move to iOS d'Apple. Cependant, cette méthode requiert une réinitialisation d'usine de l'iPhone, et de nombreux utilisateurs se retrouvent bloqués ou rencontrent des erreurs pendant le processus de transfert, ce qui peut entraîner des échecs prolongés.

Solution 2 : iToolab WatsGo, la solution idéale pour transférer WhatsApp d'Android vers iPhone facilement

Une alternative plus simple et plus efficace existe avec iToolab WatsGo. Cet outil de transfert de données est conçu pour faciliter le transfert de WhatsApp, sans nécessiter de réinitialisation d'usine sur l’iPhone. Voici ce qu'il propose :

Aucune réinitialisation nécessaire : contrairement à Move to iOS, vous n'avez pas besoin de réinitialiser votre iPhone pour transférer WhatsApp.





contrairement à Move to iOS, vous n'avez pas besoin de réinitialiser votre iPhone pour transférer WhatsApp. Transfert entre Android et iPhone (et vice-versa) : iToolab WatsGo permet de transférer WhatsApp et WhatsApp Business entre Android et iPhone, mais aussi entre deux téléphones Android ou deux iPhone.





iToolab WatsGo permet de transférer WhatsApp et WhatsApp Business entre Android et iPhone, mais aussi entre deux téléphones Android ou deux iPhone. Support de plus de 20 types de données : l'outil ne se limite pas aux simples messages, mais permet aussi de transférer d'autres types de données liées à WhatsApp, comme les photos, vidéos, audios, fichiers et plus encore.





l'outil ne se limite pas aux simples messages, mais permet aussi de transférer d'autres types de données liées à WhatsApp, comme les photos, vidéos, audios, fichiers et plus encore. Possibilité de sélectionner les données à transférer : avec iToolab WatsGo, vous pouvez choisir précisément quelles conversations ou données transférer, plutôt que de devoir tout transférer en bloc.





avec iToolab WatsGo, vous pouvez choisir précisément quelles conversations ou données transférer, plutôt que de devoir tout transférer en bloc. Transfert fluide même pour les données lourdes : si vous avez un grand nombre de conversations et/ou des fichiers volumineux, iToolab WatsGo assure un transfert sans accrocs.





si vous avez un grand nombre de conversations et/ou des fichiers volumineux, iToolab WatsGo assure un transfert sans accrocs. Restauration d'une sauvegarde Google Drive sur iPhone : une fonctionnalité très pratique est la possibilité de restaurer une sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive vers un iPhone, ce qui est impossible avec Move to iOS.

Solution 3 : exporter les conversations par email, la méthode temporaire

Une méthode alternative pour transférer WhatsApp d'Android vers iPhone est d'exporter les tchats par email.

Cependant, cette méthode présente plusieurs limitations :

Exportation manuelle uniquement.





Pas de transfert direct vers WhatsApp : une fois les tchats exportés par email, vous ne pouvez pas les importer directement dans WhatsApp sur l'iPhone. Ils seront simplement disponibles sous forme de fichiers texte, sans possibilité de les restaurer dans l’application.





Limitation de la taille des fichiers : certains fichiers, comme les vidéos ou les photos, peuvent ne pas être exportés ou risquent de ne pas être pris en charge dans le format email.

iToolab WatsGo offre donc une solution bien plus fiable, permettant de transférer WhatsApp d'Android vers iPhone sans réinitialisation, avec la possibilité de sélectionner les données à transférer, de restaurer des sauvegardes Google Drive, et d'assurer un transfert fluide des données.

Vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite sur le site officiel et ensuite choisir un abonnement mensuel, annuel ou à vie.

Les 3 abonnements sont en ce moment en très forte promotion pour une durée limitée avec le code WATSNEW03.