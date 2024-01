Winxvideo AI est un logiciel tout-en-un qui vous permet d'améliorer vos vidéos et images avec l'aide de l'Intelligence Artificielle et de les convertir.

Vous pouvez obtenir gratuitement Winxvideo AI sur cette page dédiée. Signalons que cette version gratuite du logiciel supporte toutes les fonctionnalités de la version classique, à l'exception des mises à jour.

Vidéos mobiles, prises de vue de caméra, enregistrements de drone, vidéos en ligne, fichiers audio... Winxvideo AI est capable de corriger les vidéos de basse qualité, floues, bruyantes / granuleuses, entrelacées ou fortement compressées et même de restaurer d'anciens enregistrements provenant de cassettes VHS / DVD / mini DV en passant de 480p à 1080p / 4K et de 24 images par seconde à 60 images par seconde.

La qualité des images générées par IA peut être augmentée jusqu'à 4K / 8K / 10K.

Eliminez le bruit, le flou de mouvement, l'obscurité, les secousses, le décalage de mise au point et réduisez les bruits de fond de vos enregistrements GoPro.

Il est également possible de supprimer le fisheye, contrôler la vitesse de 0,1x à 16 x, rajouter des effets à vos vidéos, les faire pivoter de 90, 180 ou 270 degrés et les retourner verticalement ou horizontalement.

Le logiciel vous permet de convertir dans plus de 420 formats et de compresser vos enregistrements 4K / 8K sans perte de qualité et avec une accélération par GPU.

On trouve aussi un enregistreur d'écran et un éditeur vidéo qui peut enregistrer en plus la webcam, l'image dans l'image et l'audio et mettre en évidence des zones importantes, pratique pour faire des présentations, créer des démos ou organiser des réunions en ligne.

Vous trouverez actuellement la version complète du logiciel Winxvideo AI en promotion avec jusqu'à 57% de réduction selon la version (1 an pour 3 PC, ou à vie pour 1 PC).