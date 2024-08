MiniTool Partition Wizard est un gestionnaire de partitions destiné aux utilisateurs familiaux et de bureau à domicile. Il possède des fonctions complètes de gestion des partitions de disque (HDD, SSD et même clé USB) pour un partitionnement, une optimisation et une gestion flexible de votre ordinateur. Cet outil très performant permet une répartition optimale de l'espace disque et assure une structure idéale de votre matériel.

Sur cette image, nous pouvons constater que nos différents volumes sont répertoriés en haut avec les différentes partitions disponibles (encadrées en rouge) et nous retrouvons également en bas de l'image sous forme de ligne avec des barres de couleurs bleues.

Nous retrouvons également les lettres de nos différents volumes (ici encadrées en bleu clair), afin de ne pas nous tromper de disque lorsque l'on veut faire une manipulation.

Les options disponibles sont multiples. Ce logiciel n'est pas seulement un outil de manipulation de disque, mais aussi un récupérateur de données. Bien que bon nombre d'autres applications existent, celui-ci est très simple d'utilisation et possède beaucoup d'options.

Toutes ces options, plus utiles les unes que les autres, vous permettent de réinstaller vous-même votre ordinateur, sans passer par un professionnel par exemple (bien que fortement conseillé pour les plus néophytes).