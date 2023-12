L'édition 2024 de l'éditeur de vidéo Movavi est arrivée !

Glissez-déposez en un clin d'œil des filtres, des titres et des calques, choisissez des effets de superpositions parfaits, animez des objets... Le logiciel, disponible sous Windows ou macOS, vous offre des tonnes d'outils intuitifs pour un montage vidéo rapide et facile en 4K avec maintenant l'aide de l'IA.

Le logiciel Movavi Video Editor 2024 inclut de nouvelles fonctions comme :

Une chronologie mise à jour,

Un nouvel outil Rasoir pour des coupes précises,

Un suivi de mouvement par IA,

Une suppression de l'arrière plan et du bruit par IA,

Une correction des couleurs de niveau professionnel,

Des effets d'incrustation avec 13 modes de mélange,

Une large collection d'effets essayables directement.

Réalisez rapidement et facilement des vidéos attrayantes qui augmenteront votre visibilité grâce à une IA puissante et aux préréglages pratiques et gagnez un temps précieux.

Ajoutez aisément des effets, des titres ou de la musique dans vos vidéos courtes, vos vlogs ou vos critiques de produits et créez du contenu qui attirera l'attention à coup sûr.

Le logiciel Movavi Video Editor 2024 est proposé à 15,95 € pour un abonnement d'un mois, et en version Plus avec 3 packs d'effets pour 1 an au prix réduit de 55,95 € au lieu de 124,95 €, soit 55% de remise jusqu'au 24 décembre. L'abonnement à vie est au prix de 71,95 € au lieu de 160,95 €, soit 55% de remise jusqu'au 24 décembre.

Une version Video Suite Plus, avec conversion des fichiers multimédia et enregistrement d'écran, est en promotion à 71,95 € au lieu de 180,95 €, soit 60% de réduction pendant 1 an.