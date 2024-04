Ce logiciel est 100% gratuit et vous permet, tout de même, d'émuler un téléphone portable Android sur votre ordinateur, sans consommer une quantité importante de ressource.

NoxPlayer est un émulateur Android gratuit qui permet aux utilisateurs d'exécuter des applications et des jeux Android sur leur ordinateur. Il est développé par la société chinoise BigNox, et est disponible pour Windows et macOS.

Avec NoxPlayer, vous pouvez installer et exécuter des applications et des jeux Android sur votre ordinateur, en utilisant la souris et le clavier pour contrôler l'application ou le jeu (déjà testé avec l'appli Hager Ready pour faire les plans électriques d'une maison et l'exporter en .xls).

Vous pourrez donc tester les APK que vous téléchargez par ce biais et serez donc plus serein lorsque vous les installerez manuellement sur votre smartphone.

Pour utiliser NoxPlayer, vous devrez télécharger et installer l'émulateur sur votre PC ou Mac. Une fois installé, vous pourrez lancer NoxPlayer et l'utiliser pour installer et exécuter des applications et des jeux Android.

Cette app comprend un Google Play Store intégré, qui permet de rechercher et d'installer des applications et des jeux directement depuis l'émulateur. Elle comprend également une série d'outils et de fonctions permettant de gérer et d'organiser les applications et les jeux ainsi que de personnaliser les paramètres et l'apparence de l'émulateur.