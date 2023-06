Le logiciel pour les photos d’identité Passport Photo Maker permet aux particuliers et aux professionnels de créer des photos pour différents documents en nombre illimité et en quelques minutes seulement grâce aux préréglages de format, à la détection des visages et au recadrage automatique. Les éditions Studio et Entreprise, destinées à l’usage professionnel, proposent également des fonctionnalités de gestion de commandes et de prix et des mises en page pour une impression économique.

Regardons de plus près les fonctionnalités essentielles de Passport Photo Maker :

Modèles de photos d’identité pour plus de 130 pays

Détection automatique des visages

Recadrage de photos automatique selon le préréglage choisi

Recadrage manuel avec les repères des traits du visage

Utilisation, création et enregistrement des mises en page d’impression

Remplacement des vêtements : une vaste gamme de tenues pour hommes et femmes

Importation de vêtements à partir de Photoshop

Remplacement automatique d’arrière-plan par un fond uni gris, blanc, bleu clair ou autre

Correction des couleurs, de la luminosité, du contraste, de la saturation et de la netteté

Suppression des yeux rouges

Impression sur différents types de papier et avec des repères de coupe

Insertion de logos d’entreprise et de dates

Gravage sur DVD

Sauvegarde dans le fichier

Editeur de types de documents d’identité

Outil de gestion des prix

Statistiques des commandes

Contrôle de l’accès aux différentes rubriques avec un mot de passe

Calibrage de l’écran et aperçu en plein écran



Voyons maintenant comment utiliser Passport Photo Maker pour faire ses photos d’identité soi-même. Tout d’abord, il vous faut télécharger et installer sur votre ordinateur ce logiciel qui est compatible avec toutes les versions de Windows. Une fois l’installation terminée, démarrez le programme.

Ouvrez ensuite votre photo en cliquant sur un bouton ou en la faisant glisser depuis un dossier. Pour transformer une photo en photo d’identité, il faut la recadrer selon le format requis. Sous l’onglet Document, vous pouvez choisir le pays qui vous intéresse, puis le type de document disponible. Pour la France, par exemple, vous avez des préréglages pour passeport, passeport bébé, permis de conduire, carte numérique BTP, carte d’identité d’étudiant, et plus encore.

Après avoir choisi le format, vous verrez tous les paramètres et les normes pour la photo d’identité de ce type. Cliquez sur Suivant pour passer à l’onglet Recadrer.

Passport Photo Maker permet le recadrage automatique en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option en cliquant sur Paramètres > Paramètres principaux > Général et en décochant la case Détection automatique des traits du visage. Vous devrez alors sélectionner manuellement les pupilles, le sommet de la tête et le bas du menton.

Le recadrage accompli, on passe à l’onglet Modification. Notez qu’il ne faut pas abuser de retouches, sinon votre photo d’identité risque d’être rejetée. Néanmoins, Passport Photo Maker vous donne toutes les possibilités pour améliorer vos photos : correction des couleurs, modification de l’arrière-plan, élimination des yeux rouges, une collection de vêtements élégants et même des outils de niveau avancé comme la transformation, le paramétrage des niveaux, etc.

Lorsque vous serez entièrement satisfait du résultat, passez à l’étape finale. Passport Photo Maker met à votre disposition des fonctionnalités performantes pour imprimer des photos d’identité : un grand choix de formats de papier, des modèles de mises en page prédéfinis et la possibilité d’en créer de nouveaux, l’option d’ajout d’un logo de reproduction. On peut également sauvegarder le fichier sous JPEG pour le soumettre en ligne ou pour l’imprimer ultérieurement et le graver sur un CD ou un DVD.

Pour conclure, disons que Passport Photo Maker est un logiciel de photos d’identité gratuit à essayer ce qui vous permet d’évaluer ses fonctionnalités avant de choisir une version complète payante parmi plusieurs options.

L’édition Express vous fait profiter de tous les outils essentiels pendant 30 jours et de créer un nombre illimité de photos d’identité pour 11,95 €. L’édition Standard, destinée à l’usage privé, est disponible à vie pour 29,95 €. Il existe aussi la version Studio et la version Entreprise qui permettent d’automatiser le travail des photographes professionnels spécialisés sur la création de photos d’identité.