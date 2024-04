Il existe de nombreux utilitaires qui permettent de renommer des fichiers par lot et qui ont déjà fait leurs preuves, comme Ant Renamer ou bien THE Rename, pour ne citer qu'eux. ReNamer n'a pourtant pas à rougir face à la concurrence et propose une solution dans la simplicité et l'efficacité.

Le logiciel permet l'ajout de fichiers ou de dossiers par glisser-déposer. La ligne du haut affiche la liste des opérations à effectuer (supprimer à l'avant les caractères, supprimer tous les caractères, rendre aléatoires les noms de fichiers, changer la casse, etc.). Chacune des options s'ajoute via un clic droit dans ce même encadré et, selon vos besoins, vous pouvez cocher ou décocher afin d'affiner la qualité de travail que vous demandez.

Pour chaque opération, un certain nombre de paramètres est disponible. Un bouton permet d'obtenir un aperçu du résultat. Vous pouvez donc ainsi expérimenter diverses combinaisons d'opérations avant de cliquer sur le bouton "Renommer" et vous assurer que le résultat final sera le bon.

Il existe une version gratuite (Lite) et une payante (Pro), comme détaillé ici.