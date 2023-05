Restaurez vos fichiers JPEG en un rien de temps

Tout comme les autres logiciels des développeurs de l'entreprise, Stellar Repair for Photo est facile à prendre en main.

En plus de scanner votre disque dur, il est également capable de récupérer des images stockées sur des supports externes tels que des clés USB. Il peut traiter les erreurs JPEG les plus courantes, telles que les structures de fichiers invalides, les marqueurs JPEG inconnus ou les entêtes corrompus. De plus, il peut extraire des miniatures des fichiers endommagés, ce qui est particulièrement utile lorsque l'intégrité du fichier est compromise.

Tous les fichiers peuvent être prévisualisés avant d'être restaurés, permettant ainsi de détecter les anomalies. La plupart des images seront ensuite sauvegardées dans leur format initial, à l'emplacement de votre choix.

Navigation facile, logiciel rapide et intuitif

La restauration de fichiers JPEG endommagés est rapide et ne nécessite que quelques étapes simples.

Après avoir ouvert le programme, il suffit de sélectionner les images à restaurer en cliquant sur l'icône "Ajouter fichier". Par défaut, tous les fichiers affichés seront restaurés, mais vous pouvez supprimer des images de la liste si nécessaire.

Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs entêtes, cliquez simplement sur le bouton "Réparer" pour lancer le processus. Les fichiers seront ensuite restaurés dans l'ordre de la liste et une barre de progression s'affichera en bas de la fenêtre.

Une vignette de prévisualisation sera proposée pour chaque image restaurée. Vous pourrez ensuite envoyer chaque fichier vers son emplacement de sauvegarde.

Techniques de restauration de pointe, sans tracas

Réparer les dernières erreurs JPEG peut être une tâche ardue. Ce logiciel s'en acquitte à travers un processus simple et direct. Grâce à son moteur de scan avancé, les résultats sont obtenus rapidement et un grand nombre de fichiers peuvent être analysés simultanément. Une fois le fichier initial restauré, vous n'avez plus qu'à choisir où le sauvegarder.

Les outils proposés dans ce logiciel vous permettent de retrouver rapidement les images que vous recherchez, même celles qui sont les plus endommagées. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac. L'installation nécessite 250 Mo d'espace disque et 4 Go de RAM. Une version d'essai est disponible pour tester les fonctionnalités du logiciel en conditions réelles.

Si le logiciel vous plait, vous pourrez en faire l'acquisition à partir de 34,99 €.

