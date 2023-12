Screenpresso est un logiciel de capture d'écran image et vidéo disponible gratuitement. Il s'avère pratique pour prendre des photos de votre écran (fini les photos prises de votre téléphone portable !) pour, par exemple, faire des tutos.

Les fonctionnalités

Screenpresso est, en quelque sorte, le couteau suisse de la capture d'écran. Il peut prendre en photo l'écran dans son intégralité, une région de votre écran ainsi qu'une fenêtre déroulante (difficile à prendre en main, mais très efficace). Cette dernière peut être remplacée par une extension de navigateur un peu moins complexe, Fireshot.

Côté vidéo, Screenpresso permet d'enregistrer un écran en HD jusqu'à 30 fps au format MP4, avec le son de l'ordinateur et même de votre micro si vous le souhaitez. Il se place en concurrence du logiciel VideoSolo Screen Recorder que nous avons déjà traité, mais les deux ne sont pas forcément comparables. Beaucoup d'options sont configurables comme un compte à rebours de lancement, afficher un cercle autour de sa souris et bien d'autres.

La puissance du logiciel

Tout ce que vous capturez, images et vidéos comprises, peut être retouché avec l'outil de retouche intégré au logiciel. Le truc incroyable ? C'est giga facile ! La prise en main est basique, le design est épuré, les options sont simples. Pour les utilisateurs un peu plus expérimentés, les paramètres avancés comportent une multitude de réglages.

Le logiciel propose également de partager vos screenshots vers de nombreux services en ligne tels que Amazon S3, EverNote, Google Drive, Twitter, YouTube, OneNote ou encore Facebook. De plus, il est possible d'envoyer vos captures d'écran sur un serveur FTP ou encore par E-mail.

Vous pouvez aussi renommer directement vos captures d'écran dans la zone de travail, ce qui est pratique lorsque vous voulez vous y retrouver facilement.

La prise en main

Screenpresso est une application basique. Pas besoin d'être un expert de l'informatique ni en langue étrangère, car il est disponible en français. L'espace de travail du logiciel permet d'organiser et visualiser les différentes captures.

Notons tout de même que l'application est gratuite et non invasive. Le logiciel dort tranquillement dans votre barre des tâches et se réveille dès lors que vous appuyez sur votre touche Impr écran. Une version payante est disponible au prix de 29,99 € pour la version PRO (achat une fois, pas un abonnement) et une licence entreprise existe... pour "seulement" 2190 €...