Afin de simplifier ses activités quotidiennes sur ordinateur, il est possible de personnaliser son interface en réglant de nombreux paramètres. Cependant, certains d'entre eux, récents ou non, de Windows 11 et 10, peuvent être difficiles à trouver, en particulier si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique ou si vous venez d'acquérir un nouveau PC et que vous ne le connaissez pas encore bien.

SophiApp est un logiciel open source utilisable gratuitement qui vous permet de personnaliser Windows 11 ou 10 comme vous le souhaitez en réglant divers paramètres du système facilement et rapidement.

L’interface de SophiApp propose 8 catégories : confidentialité, personnalisation, système, applications UWP, jeux, tâches planifiées, sécurité et menu contextuel.

Dans chaque catégorie, on trouve de nombreuses options de personnalisation comme par exemple la désactivation des collectes de données par Microsoft, la personnalisation poussée de l’explorateur de fichiers, de la barre des tâches ou du menu contextuel, la possibilité de désinstaller les applications inutiles, etc.

SophiApp propose pas moins de 130 réglages et afin d'éviter de vous tromper, vous trouverez une explication pour chaque action en passant votre curseur dessus.

Utiliser SophiApp

Créez d'abord un point de restauration du système en cas de mauvaise manipulation.

Téléchargez ensuite SophiApp depuis la plateforme GitHub en cliquant sur le lien SophiApp.zip.

Décompressez l’archive ZIP et lancez l’application.

Vous n'avez plus qu'à régler les paramètres de votre choix puis à cliquer sur « Appliquer ».