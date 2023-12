Imaginez un informaticien capable de diagnostiquer instantanément votre ordinateur, révélant ses forces et ses faiblesses, détectant les erreurs et les problèmes potentiels, et mettant au jour les moindres détails des logiciels et du matériel installés. System Examiner est ce technicien expert qui vous permettra de diagnostiquer les erreurs de Windows, mais aussi de connaître les spécificités matérielles de votre PC et bien plus encore. C'est vraiment l'outil idéal pour les experts en dépannage.

En passant, si vous vous êtes déjà interrogé sur l'authenticité de la version de Windows installée sur l'ordinateur que vous avez acheté dernièrement, System Examiner sera en mesure de vous fournir la réponse. Son efficacité et sa facilité d'utilisation en font un allié précieux pour établir un inventaire détaillé et vérifier les ordinateurs d'occasion.

L'application vous offre la possibilité d'évaluer les éléments matériels essentiels de votre ordinateur, tels que le processeur, la mémoire RAM et le disque dur de votre matériel. Il établit une liste complète des programmes qui se lancent automatiquement, ainsi que des logiciels Windows installés, des pilotes de périphériques tiers et des services système.

Les développeurs à l'origine de System Examiner ont inclus une fonction d'automatisation grâce à des paramètres en ligne de commande, simplifiant ainsi la tâche des professionnels du support technique. De plus, cette application est compatible avec le mode sombre de Windows (car nous savons tous que les yeux des informaticiens en ont besoin) et ne nécessite pas de droits d'administration.

Comment ça marche ?

Il vous suffit de télécharger le logiciel sur le site officiel System Examiner. Deux versions sont disponibles. Nous vous conseillons d'utiliser la version dite "Portable" car elle est plus simple d'utilisation et ne nécessitera aucune installation.

Une fois téléchargé, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Create report", de choisir l'emplacement dans lequel vous voulez le stocker, et de cliquer sur "Enregistrer".

Patientez et laissez l'analyse se faire. Lorsque celle-ci sera terminée, vous n'aurez qu'à choisir, soit de l'ouvrir (Open Report) directement depuis l'application ou bien de vous diriger via le navigateur de votre PC jusqu'au lieu précédemment sélectionné.